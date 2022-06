Settanta racchette in erba si sono date appuntamento sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda per il trofeo “Fiordiprimi”, tradizionale torneo giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito regionale.

Partendo dai più giovani, l’Under 10 femminile ha visto il successo di Sofia Foggia (Ct Bologna), che in semifinale ha prevalso per 6-0 4-6 10-5 su Margherita Tesselli (Suzanne Lenglen 2 Fusignano) e poi ha completato l’opera regolando 6-3 6-2 Ilinka Cilibic, promessa del club organizzatore, approdata alla finale con il 6-1 6-0 inflitto a Diamante Campana (Ct Zavaglia Ravenna).

Nel corrispondente tabellone maschile ha fatto centro Riccardo Briganti (Tennis Villa Carpena) superando 7-5 7-6 in semifinale il ravennate Noè Baldini (Ct Zavaglia) e poi imponendosi per 6-1 6-2 nel match clou su Robert Sebastian Cadar (Ct Massa Lombarda), che con lo stesso punteggio aveva battuto nel turno precedente Gianmaria Marchi (Tc Faenza).

Tra le Under 12 affermazione di Miruna Neagu, accreditata della seconda testa di serie dal giudice di gara Roberto Montesi (direttrice di gara Cristina Ricci): la portacolori delClub La Meridiana Modena in semifinale ha sconfitto 6-2 6-1 Flora Zanzi (Suzanne Lenglen 2 Fusignano) e poi nell’ultimo atto ha superato 6-3 7-5 Ludovica Altini (Tc Faenza), che aveva liquidato per 6-0 6-1 Lucrezia Cavalieri (n.4, Ct Zavaglia).

Nell’Under 12 maschile a segno Leonardo Bartoletti (n.2, Tc Valmarecchia), che in semifinale ha rifilato un doppio “bagel” a Marco Menichetti (Tc Faenza) e nel match clou si è imposto per 6-0 6-2 sul “padrone di casa” Lorenzo Ravaglia, n.1 del seeding, a sua volta vincitore per 6-1 6-3 su Alessandro Cavalieri (Ct Zavaglia).

Nell’Under 14 maschile ha messo in fila tutti Giacomo Coppini (JB Sport), eliminando in semifinale per 6-3 6-2 il primo favorito Alessandro Caselli (Tennis Modena) e poi lasciando appena un game a Federico Berti (Ct Bagnacavallo), che aveva piegato con il punteggio di 7-5 3-6 10-7 Maikol Baldassarri (Tc Imola).

“Siamo tornati ad organizzare un torneo giovanile per noi tradizionale nel periodo primaverile e questo è di per sé motivo di soddisfazione – il commento di Fulvio Campomori, presidente del Ct Massa Lombarda, che ha effettuato le premiazioni – accresciuta inoltre dal positivo comportamento dei nostri ragazzi. Le tre finali raccolte testimoniano la crescita del nostro movimento agonistico, uno degli obiettivi che come dirigenza ci siamo ripromessi quando abbiamo deciso di riorganizzare il settore tecnico e lo staff”.

L’attività giovanile (dai 5 ai 16 anni) nelle strutture di via Fornace di Sopra prosegue ora con il camp estivo denominato “Sport Games”, vacanze all’aria aperta, con giochi e animazione (in tutte le sue forme) nel giardino e negli spazi del circolo tennis, sotto la responsabilità del maestro Andrea Bellosi. “Insieme, la passione diventa sport” è il motto che sintetizza lo spirito delle iniziative per i giovani messe in campo al Ct Massa Lombarda appena concluso l’anno scolastico. Un vero e proprio centro ricreativo estivo, iniziato il 6 giugno e in programma fino al 9 settembre (con pausa di tre settimane dal 12 agosto), per complessive undici settimane: ogni mattina attività sportiva all’aria aperta, nel pomeriggio giochi e animazione, che possono essere svolte con qualsiasi condizione climatica grazie alle strutture coperte di cui dispone il circolo. Sono previste quote settimanali (con facilitazioni per fratelli o per chi ha frequentato corsi di tennis invernali) o anche giornaliere.

Inoltre il centro estivo ha aderito al “Progetto Conciliazione Vita-Lavoro”, promosso dalla Regione Emilia Romagna e rivolto ai bambini e ragazzi nella fascia di età tra i 3 e i 13 anni, che prevede un contributo alle famiglie per i partecipanti al centro estivo (fino a un massimo di 336 euro), in modo da abbattere le rette.

Durante “Sport Games” tutte le attrezzature del circolo saranno messe a disposizione dei partecipanti che possono cimentarsi in tennis, ping pong, calcetto, minibasket e padel, sia con tornei individuali che gare a squadre, costantemente seguiti da uno staff composto da istruttori qualificati sotto la supervisione di Andrea Bellosi, maestro nazionale Fit. Tra un’attività sportiva e l’altra verrà offerta a tutti una merenda, oltre alla possibilità – per chi lo desidera – di pranzare al circolo.