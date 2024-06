Si è svolto martedì 4 giugno l’atteso evento “Uno Sguardo al Futuro”, presso il nuovo Campus di Lugo, un’iniziativa che ha messo in luce il Corso Universitario in Meccatronica. Il campus ha aperto le sue porte a numerosi studenti interessati e a rappresentanti di aziende partner, i quali hanno potuto rispettivamente esplorare le strutture e svelare le potenzialità del corso.

Il programma ha incluso l’intervento da parte di tre delle quindici aziende partner del progetto: Unitec, Icel e Sica. Questi leader di settore hanno sottolineato come la formazione in meccatronica rappresenti un essenziale trampolino di lancio per i giovani talenti nella tecnologia avanzata. A seguire il professor Gianluca Palli, docente dell’Università di Bologna e Coordinatore del Corso, ne ha esposto sinteticamente i contenuti cui è seguito il tour del campus comprendente dimostrazioni pratiche nei laboratori di meccatronica.

Angelo Benedetti, Presidente e Direttore Generale Gruppo UNITEC, azienda leader nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la lavorazione, calibratura, classificazione della qualità e confezionamento di frutta e ortaggi freschi, ha dichiarato tra l’altro: “Noi pensiamo che non sia necessario uscire dall’Italia per trovare lavoro. Al contrario, nel nostro territorio ci sono molteplici possibilità professionali. Le 15 aziende che hanno sostenuto il percorso di studi offrono una grande opportunità di occupazione, dato che la meccatronica è un aspetto centrale nel loro ciclo produttivo. Oggi il Corso di Meccatronica, sostenuto da tutte aziende, grazie al Rettore e al lavoro dei docenti, consente ai laureati di entrare nel mondo del lavoro con una preparazione più che adeguata.”

“Nella nostra azienda la figura del meccatronico è estremamente ricercata – dichiara Mirco Lacchini, Presidente di Icel,azienda leader nel settore della produzione di cavi elettrici-. Nei nostri settori produttivi e di ricerca e sviluppo il lavoro del meccatronico è essenziale per ampliare la nostra produzione. Inoltre, avere un Corso di Laurea nel nostro territorio è un valore aggiunto importantissimo per noi, per le nostre famiglie e per i nostri figli che hanno la possibilità di imparare e crescere in un ambiente all’avanguardia.”

Marco Secchiari, Technical Manager di SICA, azienda che produce macchinari ad alto valore tecnologico e a basso impatto ambientale per il fine linea di tubi estrusi in plastica, dichiara: “In SICA la figura del meccatronico può trovare impiego in svariati campi: dalla progettazione, all’assistenza nel service, fino al collaudo e all’installazione delle macchine fino a tutto quello che riguarda l’assistenza al cliente. Penso che il Corso di Meccatronica rappresenti un’ottima occasione per entrare già in maniera strutturata all’interno di aziende, con esperienze e conoscenze pratiche adeguate.”

Gianluca Palli, professore e coordinatore del corso di Laurea in Meccatronica, dopo l’illustrazione del corso afferma: “L’ Emilia Romagna è nota come la Packaging Valley del mondo data l’elevata concentrazione di aziende leader nel mondo delle macchine per il confezionamento nel territorio regionale. Molto spesso nelle aziende manca la figura del meccatronico che è dotata di un insieme di competenze tecniche e operative che solitamente si riescono a formare solo anni dopo l’ingresso in azienda, quindi il nostro obiettivo è preparare studenti già in grado di avere queste capacità specifiche. Da circa 20 anni c’è più domanda di offerta nel campo dell’automazione e il nostro intento è quello di colmare questo gap.”

Le 15 aziende partner del progetto dell’Università di Meccatronica di Lugo sono: Bucci Automations, CNI Group, Diemme Enologia, Diemme Filtration, Eurovo, Geminiani, ICEL, Marcegaglia, Marini, Natura Nuova, Sica, Surgital, Tampieri, UNITEC e Vulcaflex.

L’evento ha anche segnato “il conto alla rovescia” per le candidature al processo di selezione per accedere al corso, che si chiuderanno il primo luglio alle ore 13. Gli interessati sono quindi invitati a finalizzare le loro candidature per partecipare a uno dei programmi maggiormente all’avanguardia nel campo della meccatronica.

Per ulteriori informazioni sul corso e sul processo di iscrizione, visitare il sito ufficiale dell’Università di Bologna o contattare direttamente l’ufficio ammissioni.