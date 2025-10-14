Le Giornate Fai d’Autunno si sono concluse in provincia di Ravenna con molta soddisfazione, grazie al numeroso pubblico che ha affollato i luoghi aperti dalla Delegazione Fai di Ravenna in collaborazione con i gruppi Fai di Faenza, Lugo e Ponte tra culture: oltre tremila persone, infatti, hanno dedicato il loro fine settimana a visitare i luoghi proposti in provincia.

In città, sabato e domenica è stato possibile visitare la Scuola elementare “Mordani” e la Manica Lunga della Biblioteca Classense, in particolare la sua affascinante pavimentazione: in particolare la storia della scuola pubblica più antica di Ravenna ha suscitato momenti di vera commozione. Molti infatti gli ex allievi, o i figli degli ex allievi, che hanno ritrovato vecchie memorie fra le aule e nei documenti che la scuola ha messo a disposizione per la consultazione.

A Faenza hanno riscosso un particolare successo l’Oratorio Bertoni e la Chiesa di San Sigismondo, che confermano l’interesse che il pubblico riserva alla visita di luoghi meno conosciuti e accessibili del nostro patrimonio. Infine a Lugo sono stati visitati il percorso dedicato al pittore Luigi Annibale Bergamini e la mostra dedicata ai 140 anni del Carlino alla cascina Palazza di Budrio di Cotignola.

Complessivamente dunque circa 3000 i visitatori in tutta la provincia, con un dato che, a livello nazionale, vede un aumento dell’8% rispetto allo scorso anno confermando la valenza culturale e formativa delle Giornate Fai.