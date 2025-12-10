La campagna di raccolta fondi “Ayoutaci ad aiutare”, lanciata da Caritas Diocesana di Faenza-Modigliana e Fondazione Pro Solidarietate ETS sulla piattaforma Idea Ginger e supportata da La Bcc Ravennate, Imolese e Forlivese, si è conclusa con un risultato che supera ogni aspettativa: oltre 18mila euro (nel dettaglio, 18.245 euro, sui 6mila fissati inizialmente) raccolti in due mesi per sostenere la mensa del Centro di Ascolto di Faenza, un servizio che ogni giorno offre pasti caldi e un luogo accogliente a persone in difficoltà.

L’obiettivo— destinato a garantire continuità al servizio mensa, supportare l’acquisto di pasti e rafforzare l’azione della Caritas verso le fasce più fragili — è stato raggiunto e superato grazie a un’ondata di generosità che ha coinvolto cittadini, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni, aziende e realtà del territorio. Il traguardo aiuterà tante persone che ogni giorno si rivolgono alla Caritas. Le richieste di aiuto sono in aumento e i costi di gestione crescono: la Caritas e la Fondazione Pro Solidarietate, di fronte alle nuove povertà, non si tirano indietro nel sostenere chi ha più bisogno.

“Non avevamo mai proposto una raccolta fondi con il supporto di Idea Ginger – commenta Donatella Di Fiore, presidente della Fondazione Pro Solidarietate – ed è stata una bella sorpresa constatare che l’impegno di tutti ha portato frutti oltre ogni più rosea aspettativa. Grazie di cuore a chi ha generosamente donato, al supporto de La Bcc, ma grazie anche a tutti coloro che si sono coinvolti personalmente per diffondere in ogni modo l’iniziativa tramite social, articoli, passaparola, banchetti in piazza. I prossimi pasti della nostra mensa sapranno di buono ancora di più”.

Tutti i fondi raccolti saranno destinati integralmente al sostegno del servizio mensa del Centro di Ascolto, in un’ottica di trasparenza e responsabilità.

Per chi volesse unirsi nel sostenere la Caritas, come volontario o tramite una donazione, può trovare tutte le informazioni sul sito https://caritas.diocesifaenza.it/