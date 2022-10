Si sono svolti a Madeira i campionati mondiali per ragazzi con sindrome di down. Gli atleti del cst judo ravenna Brighi Mirko e Brunetto Danilo fanno parte della Nazionale Fisdir. Brighi Mirko ha conquistato la medaglia d’argento cedendo in finale al fortissimo atleta polacco nella categoria 81 kg. Brunetto Danilo si aggiudica un onorevole quinto posto. Nella gara a squadre l’Italia è vicecampione del mondo dopo la Polonia terzo il Portogallo. Nella foto i nostri atleti con Baroncelli Paola tecnico del cst e della nazionale Fisdir. Ricordiamo che il Centro Sport Terapia Judo Ravenna segue i propri ragazzi sia al Palacosta che in piscina.