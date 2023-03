La SLP CISL Romagna, guidata dal Segretario Generale Massimo Giungi, si è confermata il primo sindacato alle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e dei Rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (RLS), che si sono tenute nei giorni 28 e 29 marzo in tutte le sedi e gli uffici postali delle Romagna.

Su 30 RSU elette, 15 sono attribuite alla SLP CISL Romagna con il 50% dei voti (provincia di Forlì 6 RSU su 11, in provincia di Rimini 6 RSU su 11 e in provincia di Ravenna 3 RSU su 8).

SLP CISL Romagna, primo sindacato anche tra i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) al sindacato dei postali della CISL, vanno 5 RLS su 9 (provincia di Forlì 2 RLS su 3, in provincia di Rimini 2 RLS su 3 e in provincia di Ravenna 1 RLS su 3).

“Un risultato importante – afferma con soddisfazione il Segretario Generale SLP CISL Romagna Massimo Giungi – che premia il lavoro di tutti i nostri dirigenti, quadri e rappresentanti, un risultato che riconosce il loro lavoro le nostre idee e la nostra vicinanza ai lavoratori. Ai tantissimi colleghi che con il loro contributo hanno reso possibile questo risultato vanno i 583 GRAZIE assicurando il nostro massimo impegno nel dar voce ai loro bisogni.

Il ricambio generazionale che in questi anni abbiamo ottenuto grazie alle stabilizzazioni delle Politiche Attive del lavoro in Poste Italiane, si traduce nell’esigenza di un contestuale rinnovo della rappresentanza sindacale. SLP-CISL ha voluto dare voce ai giovani e alle donne, promuovendo una rappresentanza sindacale inclusiva e capace di affrontare le sfide della società digitale.

Rinnovo il nostro massimo impegno nel continuare a dare voce ai lavoratori, – conclude Giungi – rappresentando al meglio i loro interessi e le loro esigenze. Questo risultato rappresenta solo un passo in avanti nel nostro percorso, ma ci dà la forza e la motivazione per continuare a lavorare con ancora più impegno e determinazione verso i nostri obiettivi”.

“La vittoria delle liste SLP-CISL – ha commentato il segretario generale CISL Romagna Francesco Marinelli – rappresenta un importante segnale di fiducia nei confronti del sindacato confederale, che da sempre è impegnato a lavorare con determinazione e coraggio per migliorare le condizioni di lavoro e difendere il futuro dei lavoratori e delle lavoratrici di Poste Italiane. Questo successo è il frutto di un lavoro di squadra, che ha visto l’impegno costante di tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e hanno deciso di sostenere la lista SLP-CISL.

Ora più che mai, – conclude il segretario Marinelli – è necessario lavorare tutti insieme per difendere i diritti dei lavoratori e per garantire loro le migliori condizioni di lavoro possibili. La vittoria delle liste SLP-CISL Romagna vedrà il sindacato impegnarsi con ancora più forza e determinazione per difendere il futuro dei lavoratori e delle lavoratrici di Poste Italiane”.