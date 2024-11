La conferenza su “Fermi e i ragazzi di via Panisperna – l’inizio dell’era atomica – scienza e politica nel secondo conflitto mondiale”, tenutasi ieri sera, 31 ottobre 2024, presso la sala Ragazzini di Largo Firenze, ha riscosso un grande successo e alto gradimento da parte del pubblico. L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui il Col. Andrea Lachi, comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna, Eugenio Fusignani, l’avvocato Claudio Angeli, Presidente della CRI di Ravenna, rappresentanti di alcune associazioni d’Arma e molti volontari dell’ANC.

La conferenza, organizzata dalla Presidenza del Nucleo volontariato dei Carabinieri di Ravenna, è stata magistralmente condotta dal Dottor Benito Righetti. Nato 82 anni fa a San Leo, ultimo di undici figli, il Dottor Righetti è cresciuto in una famiglia con forti valori, guidato dai principi trasmessi dal padre, un illustre Carabiniere attivo nell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC).

Il Dottor Righetti, apprezzato consigliere, divulgatore e tutor nel Nucleo di volontariato ANC, ha conseguito due lauree presso l’Università di Bologna, in Chimica-Fisica e in Scienze Agrarie con lode. Ha ottenuto anche diplomi in Radioprotezione, dall’Università di Calgary, Canada, e in Trasferimento tecnologico alle PMI, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Fluente in inglese, spagnolo, olandese e ungherese, con una buona conoscenza di francese e tedesco, il Dottor Righetti ha saputo coinvolgere il pubblico con maestria, rendendo la serata un evento memorabile.