Si è chiusa con successo la quarta edizione della ciclostorica ‘La Divina’, ultima tappa del calendario 2024 del Giro d’Italia d’epoca, svoltasi lo scorso fine settimana a Cervia. Dopo il preludio di venerdì sera a Ravenna, nell’ambito di ‘Giovinbacco’, oltre 200 ciclisti, in sella alle loro bici d’epoca (rigorosamente costruite prima del 1987) hanno invaso pacificamente il centro cervese. Il coloratissimo corteo di biciclette, alcune delle quali avevano quasi un secolo di vita, hanno pedalato sabato alla volta di Cesenatico per rendere omaggio a Marco Pantani; quindi, domenica, sono stati protagonisti di due percorsi: il corto di circa 35 km nella pineta fino a Fosso Ghiaia, il lungo di 70 km che ha portato i ciclisti fino a Bertinoro, destando durante il percorso vivo interesse non solo fra i residenti, ma anche fra i turisti.

I partecipanti provenivano da tante regioni italiane. E visti i suggestivi paesaggi della Romagna che hanno attraversato, hanno espresso il desiderio di “tornare in questa terra meravigliosa che offre scenari incantevoli per bellissime escursioni sui pedali”. Per gli appassionati di bici d’epoca l’appuntamento con la quinta edizione de ‘La Divina’ è per fine ottobre 2025, quando la partenza della pedalata avverrà da Ravenna, perché questa manifestazione alterna ogni anno il via da Cervia e da Ravenna. Gli organizzatori della Fiab Ravenna, oltre a ringraziare i tanti volontari che hanno dato una mano, hanno espresso grande soddisfazione “per la riuscita anche quest’anno di questa importante manifestazione che da una parte punta alla valorizzazione della cultura della bicicletta, delle aree naturali, dei nostri monumenti, oltre alla creazione di percorsi ciclabili per collegare le varie località, dall’altra alla valorizzazione delle eccellenze locali”.