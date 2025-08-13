Sono in corso ricerche al largo di Lido Adriano (Ravenna) per un sub 50enne, che si era immerso nelle acque nella zona del relitto della piattaforma del paguro e non è tornato in superficie.

L’uomo era insieme ad un gruppo e sono stati i compagni di immersione a dare l’allarme.Le operazioni sono coordinate dalla Guardia Costiera regionale di Ravenna, con unità navali da Cesenatico e Rimini, sono intervenuti gli elicotteri di Aeronautica e Vigili del fuoco e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, che stanno setacciando parti interne del relitto.

(ANSA)