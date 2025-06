Mercoledì 2 luglio, al Teatro Mazzini di Cervia, dalle 20:30, l’Academia del Cardo organizza il corso di cucina ad ingresso gratuito “Sua maestà il Passatello”.

Lo Chef Gianni Berti (Locanda dei Salinari) e Roberto Bagnolini guideranno i partecipanti alla scoperta delle potenzialità e della versatilità della tipica pasta Romagnola. Il passatello verrà declinato in vari formati tipici delle altre regioni italiane per un viaggio lungo lo stivale da Nord a Sud.

L’appuntamento successivo sarà mercoledì 27 agosto con lo Chef Francesco Schiano Moriello (Ristorante Al Deserto) e Roberto Bagnolini che terranno un corso intitolato “Tradizione, innovazione e passione in cucina”.

“Ringraziamo gli organizzatori di Teatro Mazzini – dichiara Roberto Bagnolini – per la collaborazione che ci ha permesso di tenere i nostri corsi di cucina in una location così suggestiva. L’Academia del Cardo coi suoi corsi si inserisce nell’offerta turistica della città continuando l’impegno nella valorizzazione e nella divulgazione del sapere enogastronomico del territorio”.