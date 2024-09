A pochi giorni dalle alluvioni che hanno interessato l’Emilia Romagna si è messa in moto la macchina della solidarietà. Sulla piattaforma GoFundMe sono infatti attive numerose raccolte fondi per aiutare la popolazione colpita.

Come già accaduto in occasione delle piogge che avevano messo in ginocchio il territorio a maggio dello scorso anno, in tanti stanno dando un contributo a chi ha subito danni alla propria casa o all’azienda, in attesa degli aiuti pubblici.

La Artistation School of Arts di Faenza, dopo l’allagamento di sedici mesi fa, è stata nuovamente sommersa da acqua e fango, con conseguente sospensione delle attività. Ed ecco allora che la solidarietà è ripartita, con una nuova raccolta fondi avviata dagli allievi e dalle loro famiglie, a beneficio dei gestori.

Sono semidistrutte, invece, le abitazioni di nonna Wanda e papà Franco, a Traversara, una delle località più colpite dalle piogge. In centinaia hanno aderito a entrambe le iniziative solidali lanciate rispettivamente dalla nipote e dalla figlia dei proprietari.

GoFundMe ha dedicato una pagina speciale che racchiude le raccolte, verificate e garantite, dedicate all’ultima alluvione in Emilia Romagna. È raggiungibile al link https://www.gofundme.com/it-it/c/act/alluvione-settembre2024