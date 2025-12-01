Forte apprensione nella mattinata di domenica in via Nuova 3 a San Pietro in Vincoli, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al primo piano di una palazzina con attività commerciale al piano terra e abitazioni ai livelli superiori.

Poco dopo le 9, alcuni residenti hanno visto uscire fumo dalle finestre e hanno dato l’allarme, mentre la coppia di anziani che vive nell’alloggio cercava di mettersi in salvo.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto con un’autobotte, hanno rapidamente circoscritto le fiamme, partite — secondo le prime verifiche — da una stufa difettosa all’interno dell’abitazione. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato al Pronto soccorso per una lieve intossicazione da fumo; la moglie non ha riportato ferite ma è rimasta molto scossa.

Il fumo ha invaso diverse stanze e l’appartamento ha subito danni ingenti. Come riferito dal capo squadra dei Vigili del fuoco, la presenza di numerosi oggetti accumulati all’interno avrebbe contribuito ad alimentare l’incendio.

Al termine delle verifiche, l’abitazione è stata dichiarata inagibile.

I Vigili del fuoco hanno proseguito nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza, mentre restano in corso gli accertamenti per individuare le cause precise dell’innesco.