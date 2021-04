Studenti dello Scientifico nei nuovi laboratori di Medicina per verificare se sono pronti al corso di laurea

Nel pomeriggio di lunedì 26 aprile, gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo scientifico Alfredo Oriani che frequentano il corso opzionale di Biologia con curvatura Biomedica, sono stati coinvolti in diversi laboratori presso le aule del nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia del Campus di Ravenna. L’obiettivo dei laboratori, organizzati in 150 ore frontali con diversi docenti della Facoltà, è quello di permettere ai ragazzi del liceo di capire se possiedono le attitudini per frequentare una facoltà in ambito sanitario. Attraverso infatti lo svolgimento di varie attività come l’osservazione al microscopio di alcuni campioni di sangue o lezioni “virtuali” di anatomia i ragazzi possono avere una prima esperienza sul campo di cosa significa frequentare un corso come Medicina prima di provare il test d’ingresso.