Questa mattina sette studenti della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Lido Adriano si sono trasformati in esperti a distanza di raccolta differenziata per i loro compagni durante una visita alla stazione ecologica, gestita da Hera, di via Bonifica.

La visita in DAD con tutoraggio a distanza per i compagni

Gli alunni, accompagnati dall’insegnante Cristian Zampiga e dagli operatori di Hera, hanno potuto rendersi conto di come è organizzato e funziona il centro di raccolta, come funzionano i compattatori e imparare a utilizzare correttamente i servizi a disposizione. Ma soprattutto, grazie al collegamento video in diretta con le loro classi hanno potuto condividere questa esperienza con i compagni attraverso il sistema della didattica a distanza, a cui oramai i ragazzi sono abituati dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Il progetto didattico dedicato ai materiali e al loro riciclo e smaltimento

La visita rientra in un progetto interdisciplinare svolto dagli insegnanti delle scuole medie nell’ambito della materia tecnologia dedicato alle caratteristiche dei materiali, al loro utilizzo e smaltimento. In prima si studiano le materie prime, il loro utilizzo e il loro riciclo, in seconda si approfondisce il tema dell’utilizzo industriale delle varie materie, mentre in terza media si studia l’impatto delle lavorazioni industriali sull’ambiente e il corretto utilizzo dei materiali da parte delle persone.

L’importanza delle stazioni ecologiche nella gestione dei rifiuti

Obiettivo di questa esperienza di tutoraggio a distanza fra i ragazzi è portare gli alunni a riflettere su quanto un piccolo gesto quotidiano come la corretta separazione dei rifiuti consenta di ridurre gli effetti negativi dei nostri consumi e gli sprechi di risorse e diminuire l’inquinamento, ma anche sull’importanza delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti e in questo le stazioni ecologiche (centri di raccolta) giocano un ruolo molto importante. Nel territorio comunale di Ravenna ce ne sono 10, una delle quali inaugurata da poco a San Pietro in Vincoli. Nei 9 centri di raccolta operativi nel 2020, sono stati effettuati complessivamente oltre 232mila conferimenti, per un totale di oltre 13mila tonnellate di rifiuti raccolti. I rifiuti conferiti alle stazioni ecologiche inoltre rappresentano circa un quinto di tutta la raccolta differenziata che viene fatta sul territorio servito da Hera nella regione.

Riciclandino: più rifiuti alle stazioni ecologiche, più incentivi alle scuole

Ripartito anche Riciclandino, il progetto de La Grande Macchina del Mondo che da 10 anni coinvolge scuole, studenti e famiglie in una divertente iniziativa ambientale: più rifiuti differenziati vengono conferiti alle stazioni ecologiche, più incentivi economici otterranno le scuole da impiegare a fini didattici e soprattutto più benefici avrà l’ambiente. Nell’anno scolastico 2019-20 hanno aderito al progetto 18 comuni coinvolgendo 266 scuole e circa 44.100 studenti della provincia di Ravenna. Alle scuole partecipanti è stato riconosciuto un premio pari a 72.686 euro e nell’ambito del progetto sono state conferite in stazione ecologica dai ragazzi e dalle loro famiglie oltre 681 tonnellate di rifiuti.