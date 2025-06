Una delegazione di studenti e docenti del “Coleg Sir Gâr”, college di istruzione superiore della contea del Carmarthenshire, in Galles, ha fatto tappa oggi al Mercato Contadino coperto di Campagna Amica Ravenna di via Canalazzo 59 per scoprire dalla viva voce degli agricoltori le caratteristiche delle produzioni d’eccellenza del territorio ravennate e toccare con mano la rivoluzione sociale, sia nell’acquisto del cibo che nella ridefinizione del cibo stesso, inteso oggi come fattore di benessere fortemente identitario e culturale, che il modello Campagna Amica, incentrato sulla vendita diretta, il rapporto stretto tra produttore e consumatore e la garanzia dell’origine, ha contribuito ad innescare dando vita ad un sistema sostenibile antitetico a quello tradizionale della grande distribuzione.

Gli studenti, tutti tra i 16 e i 18 anni, iscritti ai corsi di agricoltura, scienze animali, scienze alimentari, cucina e ospitalità, sono giunti ieri a Ravenna nell’ambito di un progetto di visite di formazione che ha l’obiettivo di accrescere le loro conoscenze nel settore agroalimentare.

Il College Sir Gâr, con cinque campus in tutta la contea, fa parte del Trinity Saint David Group dell’Università del Galles ed ha la sede principale nella città di Llanelli, nella zona sud-occidentale del territorio gallese. Il college accoglie circa 1000 studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni.

Durante la visita presso il Mercato di Campagna Amica, la delegazione gallese ha potuto degustare gli oli extravergini Dop di Terra di Brisighella scoprendone i metodi di produzione. Molto apprezzati i formaggi tipici come squaquerone e ricotta del Caseificio Boschetto Vecchio di Conselice, azienda a ciclo chiuso, dal foraggio al formaggio, la cui filosofia a metro zero ha particolarmente incuriosito i giovani studenti. Molte le domande rivolte all’apicoltore di collina Max Fabbri che al contempo ha potuto scoprire quanto siano diffusi in Galles l’allevamento delle api e la produzione di miele. Curiosità anche per i vitigni autoctoni coltivati dalla vignaiola Alessandra Ravagli e per l’allevamento di galline a terra di Agricola Ricciardelli tra le colline della Vena del Gesso. La visita, proseguita con una degustazione di frutta fresca di stagione, con le pesche romagnole a fungere da biglietto da visita della qualità dell’agricoltura locale, si è chiusa con un arrivederci al 2026. Gli studenti gallesi, infatti, torneranno la prossima primavera per stringere nuove partnership con gli Istituti Alberghieri del territorio ravennate e per visitare personalmente le aziende agricole della rete Campagna Amica.