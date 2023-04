La studentessa Anna Piroddi della classe 4^E Informatica dell’ITIP “L. Bucci Faenza” ha brillantemente partecipato al programma CyberTrials (programma di formazione, promosso dal Cini, rivolto alle studentesse italiane delle scuole superiori, con l’intento di promuovere i temi della sicurezza informatica e del civismo online tra le ragazze).

“I nostri Docenti hanno proposto ad Anna di partecipare al Progetto CyberTrials; la studentessa ha accettato perché aveva fatto uno stage estivo presso un’azienda che si occupa di Cyber security e l’argomento la incuriosiva” ha spiegato la dirigente scolastica Irene Antonellini.

Secondo Anna l’iniziativa delle Cybertrials può rappresentare un primo approccio alla Cybersecurity, ma anche all’informatica in generale; inoltre, l’organizzazione, strutturata in competizione tra squadre, a suo parere, incentiva gli adolescenti a studiare in modo più simpatico della semplice lettura di manuali specifici.

Nel suo gruppo hanno lavorato duramente sulle challenge proposte. Cybertrials è suddiviso in videolezioni, ciascuna accompagnata da tre prove pratiche. Tali prove si sono svolte a gruppi di tre o quattro persone, che si sono sfidati tra loro. Le squadre che hanno superato più “challenge” accedono alla finale nazionale a Torino.

Unica qualificata nella regione Emilia Romagna è risultata la Squadra della studentessa faentina.

Finale alla quale però Anna Piroddi non parteciperà, essendo impegnata nel programma Erasmus all’estero nello stesso periodo .