Studentato: i lavori al via a metà settembre. Cantiere di 24 mesi

Assegnati i lavori per la realizzazione del nuovo studentato di fronte alla stazione dei treni, nell’Isola San Giovanni. I lavori sarebbero dovuti iniziare lo scorso anno. Il progetto – alla cui realizzazione parteciperanno il Comune di Ravenna, Ravenna Holding, Fondazione Flaminia e Camera di Commercio – ha un valore di quasi 9 milioni di euro ed è cofinanziato dallo Stato per 3,7 milioni. La residenza universitaria sorgerà di fronte alla stazione ferroviaria e punta a riqualificare l’intera zona. Sarà la stessa Fondazione Flaminia a gestire la struttura di 4 mila metri quadrati.

112 saranno i nuovi posti letto. 4 piani, 42 stanze doppie e 12 singole e spazi comuni con diversi servizi, come sale studio e spazi creativi e un giardino esterno.

I lavori saranno svolti da Cear ed inizieranno entro metà settembre. 24 mesi la durata prevista del cantiere.