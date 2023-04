Studentato di Ravenna: anche la Camera di Commercio fra gli investitori

Si allarga la platea dei sostenitori alla costruzione dello studentato di Ravenna. Come non mai oggi infatti la crisi dei posti letto sta colpendo le città universitarie: pochi gli appartamenti in affitto per gli studenti universitari e prezzi molte volte anche alti. L’investimento per realizzare la residenza universitaria si avvicina agli 8 milioni di euro e vede in campo il Ministero dell’Università, Ravenna Holding, che sarà stazione appaltante, Fondazione Flaminia e Comune di Ravenna. Con il voto favorevole del consiglio comunale, anche la Camera di Commercio entra nell’elenco degli investitori, come annunciato lo scorso autunno.

Lo studentato sorgerà in piazzale Farini 21, nell’immobile di Ravenna Holding: 3800 metri quadri su cinque piani. Il cantiere dovrebbe durare fra i 18 e i 24 mesi, anche se le tempistiche al momento non sono ancora state definite esattamente.