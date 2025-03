Due progetti di manutenzione straordinaria sono stati approvati dalla giunta. Il primo prevede interventi nei locali docce degli spogliatoi del Palacosta, il secondo lavori di mantenimento delle aree verdi e delle attrezzature ludiche di edifici scolastici.

“Sono interventi – sostiene l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – tesi a rendere fruibili nel modo migliore i luoghi dello sport e della scuola frequentati soprattutto da giovani e giovanissimi”.

All’interno del palazzetto Angelo Costa, in piazza Caduti del Lavoro 11, si trovano cinque spogliatoi dove si intende ripristinare la funzionalità delle docce per poter soddisfare gli utenti impegnati giornalmente nelle diverse palestre presenti. Si procederà con la demolizione del pavimento e del massetto sottostante e si realizzeranno nuovi scarichi collegati alla linea di fognatura esistente; successivamente si provvederà alla posa di impermeabilizzazione, dei massetti e dei pavimenti e di tutte le opere di finitura necessarie. Nell’ambito dell’intervento verranno inoltre sostituite alcune porte interne. L’intervento, del valore di 27 mila euro, è finanziato dal Fondo per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.

L’altro progetto riguarda invece le aree verdi e le attrezzature ludiche di edifici scolastici del territorio comunale. Per quanto riguarda gli edifici scolastici sono già in corso la pulizia e la rimozione di fogliame e rami a terra, il taglio di rami secchi e pericolanti, la battitura delle pigne.

In aggiunta si provvederà all’esecuzione di lavori puntuali di manutenzione straordinaria del verde su alberature e arbusti, coerenti con il “Regolamento Comunale del Verde” vigente nel Comune.

Il progetto prevede anche la manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche nelle aree scolastiche esterne comprese le pavimentazioni sulle quali sono installate.

Il costo di 50 mila euro è finanziato dal fondo delle manutenzioni straordinarie delle aree verdi degli edifici scolastici e degli impianti sportivi.