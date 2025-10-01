Un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga è stata smantellata dai Carabinieri del Comando provinciale di Ravenna. All’alba di oggi, con il supporto del 5º Reggimento “Emilia Romagna”, del Nucleo Cinofili di Bologna e con l’ausilio aereo del 13º Nucleo Elicotteri di Forlì, sono state eseguite nove ordinanze di custodia cautelare in carcere e diciassette perquisizioni domiciliari.

L’indagine, coordinata inizialmente dalla Procura di Ravenna e successivamente dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, ha permesso di documentare l’attività di un gruppo composto da italiani e nordafricani che riforniva di cocaina e hashish le province di Ravenna, Ferrara, Rimini e Treviso tra il 2023 e il 2024.

Nel corso delle attività investigative, durate oltre un anno, sono già stati sequestrati dieci chili di droga e centomila euro in contanti, oltre a sei arresti in flagranza per spaccio. Tutti i destinatari delle ordinanze odierne sono stati associati alle case circondariali di Ravenna e Forlì.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati in conferenza stampa alle ore 11 presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna, in via Sandro Pertini.