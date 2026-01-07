In via Renaccio viene segnalata una situazione pericolosa per gli utenti deboli della strada: strisce pedonali orami cancellate e, all’imbocco del marciapiede recentemente riqualificato, l’assenza di uno scivolo per le carrozzine. Dall’altra parte della carreggiata, nel parcheggio a fianco dell’argine del fiume, in prossimità dell’attraversamento pedonale, è presente, fra l’altro, uno stallo per le persone con disabilità.

La segnalazione arriva da Alessandro Vitali. Via Renaccio è stata recentemente riqualificata, con lavori che hanno riguardato il manto stradale e il marciapiede. Il tratto interessato dalla segnalazione ha visto proprio la riqualificazione del camminamento per i pedoni:

“L’attraversamento pedonale è poco segnalato, sia per quello che riguarda la segnaletica orizzontale, completamente ammalorata, sia per quel che riguarda la segnaletica verticale” sottolinea Vitali.

“Lavori nuovi realizzati con scarsa impronta verso il superamento delle barriere architettoniche sono inaccettabili. Un piccolo segnale che evidenzia una grande mancanza: quella della inclusione sociale, di cui tanti si riempiono la bocca, compreso chi amministra la città, in modo totalmente inappropriato”.