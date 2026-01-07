In via Renaccio viene segnalata una situazione pericolosa per gli utenti deboli della strada: strisce pedonali orami cancellate e, all’imbocco del marciapiede recentemente riqualificato, l’assenza di uno scivolo per le carrozzine. Dall’altra parte della carreggiata, nel parcheggio a fianco dell’argine del fiume, in prossimità dell’attraversamento pedonale, è presente, fra l’altro, uno stallo per le persone con disabilità.
La segnalazione arriva da Alessandro Vitali. Via Renaccio è stata recentemente riqualificata, con lavori che hanno riguardato il manto stradale e il marciapiede. Il tratto interessato dalla segnalazione ha visto proprio la riqualificazione del camminamento per i pedoni:
“L’attraversamento pedonale è poco segnalato, sia per quello che riguarda la segnaletica orizzontale, completamente ammalorata, sia per quel che riguarda la segnaletica verticale” sottolinea Vitali.