Archiviato il 2024 alla voce successo, con numerosi eventi organizzati in tutta Italia per la gioia di migliaia di persone, il nuovo anno di BOF International Street Food è pronto a partire. Dopo il forzato posticipo di questo fine settimana lungo a causa del maltempo e dell’allerta meteo diramata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, è tempo di riprogrammazione per il Russi Street Food Festival in agenda dal 21 al 23 marzo in Piazza Farini. Così il cuore pulsante della città romagnola si prepara ad ospitare i migliori food truck in arrivo da ogni angolo d’Italia per sfornare tante prelibatezze da leccarsi i baffi.

Ingresso gratuito, patrocinio del municipio di Russi, e specialità tutte da gustare. Dal gnocco fritto con salumi, per gli amanti della tradizione culinaria di casa nostra, alle proposte della cucina messicana con i suoi inconfondibili Burritos. Ma anche i sapori del Centro e Sud Italia tra arrosticini, bombette pugliesi e panini con il polpo, cannoli siciliani, pane, panelle e arancini. Stracotteria, hamburger di Angus e perfino le più ricercate pietanze caraibiche per chi vuole sognare ad occhi aperti e fare un giro del mondo a colpi di gusto. Una carovana colorata, con apertura serale dalle ore 18 mentre il sabato e la domenica c’è anche l’opzione pranzo con il via dalle 12, nel centro di Russi che punta forte anche sull’intrattenimento. Bancarelle, giostre e grandi spettacoli dal vivo che strizzano l’occhio al rock. Si parte il 21 marzo, alle 20.30, con i capolavori della storia dell’hard rock e del glam anni ’80 e ’90 portati sul palco dalla band tutta al femminile delle Whisky Wives. Serata ad alto voltaggio anche quella del 22 con la tribute band Bon Scott ACDC, per rivivere l’energia dei successi del gruppo australiano in attesa del concertone estivo in programma all’autodromo di Imola. Domenica 23, alle 11.30, il fascino di Billo Circus per lasciare a bocca aperta grandi e piccini poi alle 20 protagonista Giorgia & D’Altri Slow Train con sonorità raffinate Rock & Blues (info 339.8462889 – bof.streetfood@gmail.com – Social: Bof Street Food).

“Dopo la sosta forzata causa maltempo, il nostro 2025 parte da Russi e dalla Romagna ma strizza l’occhio ai gusti, con particolare attenzione alle proposte culinarie di stagione, declinati ad ogni latitudine della tradizione gastronomica nazionale e internazionale – fanno sapere dallo staff organizzativo di BOF International Street Food -. Ecco perché, con l’intento di portare nel centro storico della città un evento di intrattenimento a 360 gradi, abbiamo confezionato una proposta completa anche sotto il profilo del divertimento per grandi e piccini. Si tratta del primo appuntamento di quello che sarà un 2025 davvero senza sosta in giro per l’Italia”.