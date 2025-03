STREEAT® Food Truck Festival, il primo e l’originale festival con i migliori cibi di strada d’Italia, torna in Romagna: le cucine mobili si accenderanno alla Darsena Di Città di Ravenna in Via d’Alaggio da venerdì 14 a domenica 16 marzo 2025, come sempre ad ingresso gratuito.

STREEAT® Food Truck Festival è nato nel 2014 ed è il primo festival itinerante d’Italia dedicato al cibo di qualità su ruote, e lo scorso anno ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività. Tramite un processo di cultura dal basso vuole essere fonte di diffusione di cultura e conoscenza enogastronomica, di formazione, informazione ed educazione in merito alle tematiche legate al rapporto tra cibo, salute, innovazione e artigianalità, e si conferma a tutti gli effetti come evento atto a promuovere i prodotti locali e nazionali.

Per tre giorni STREEAT® Food Truck Festival riempirà la Darsena di Città in Via d’Alaggio di colori, odori e sapori unici provenienti da tutto il Bel Paese, oltre a ottime birre artigianali italiane e una selezione musicale di qualità. Tantissimi street food provenienti da ogni dove e proposti da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi. Le cucine saranno attive venerdì dalle 18 all’1, sabato dalle 12 all’1 e domenica dalle 12 a mezzanotte.

Parteciperanno alla tappa molti food truck tra cui Black Angus Food Truck, Al Fuso Pugliese, BBQ Chianina Station, La Piadineria Artigianale Carboni, Trentintrac, Ciccio’s Smoke And BBQ, Dalila’s Street Bakery, Original Greek Eat, Food Shack, Migliori Olive Ascolane, Mr Potato Belgian Fries, El Gnocco Loco, Marchese Cannoli, Porcobrado, Porko Iberico, Saccoccia Romana, Fritt & Furios, Scottadito, La Sicilia e Awakte Zaperoco. La scelta gastronomica accontenterà davvero tutti, con alternative vegetariane, vegane, senza glutine e senza lattosio!

Durante l’arco della manifestazione si terranno anche diverse attività culturali e ludiche, tra cui workshop con le eccellenze gastronomiche locali e nazionali, tutte a partecipazione gratuita!