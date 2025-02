l Ravenna FC ha accolto i propri partner al Mercato Coperto per l’evento “Strategie Vincenti, Legami Forti”, un momento di confronto e condivisione dedicato a rafforzare il legame tra il club e il suo network di sponsor. Una giornata all’insegna della crescita reciproca, in cui il calcio si è confermato un potente strumento di visibilità e promozione per le aziende coinvolte.

L’incontro è stato aperto dal Vicepresidente Ariedo Braida, che ha sottolineato il valore del calcio come veicolo promozionale di straordinaria efficacia, capace di offrire una copertura mediatica globale. Ha poi evidenziato come il Ravenna FC stia portando avanti un progetto ambizioso, destinato a crescere nel tempo, proprio come le realtà imprenditoriali che lo affiancano.

L’Amministratore Delegato Mattia Baldassarre ha illustrato le nuove strategie digitali del club, con particolare attenzione allo sviluppo dell’app ufficiale, pensata per offrire strumenti innovativi ai partner e migliorare l’interazione con i tifosi. Un percorso che punta a massimizzare le opportunità commerciali e a rendere ancora più efficace la collaborazione tra club e aziende.

Il Direttore Generale Paolo Scocco ha voluto ringraziare tutti i partner per la passione dimostrata verso il progetto Ravenna FC, definendola il vero motore che consente alla società di spingersi oltre i propri limiti. Ha poi ribadito l’importanza di investire sulle strutture e sul settore giovanile, che deve rappresentare il cuore pulsante della crescita del club.

L’intervento di Lorenzo Zitignani, Responsabile dei rapporti con la tifoseria, ha evidenziato l’impatto positivo della nuova proprietà, capace di riportare entusiasmo e partecipazione in città. L’aumento del pubblico sugli spalti e il crescente senso di appartenenza dei tifosi sono segnali di una rinascita sportiva e culturale che il Ravenna FC sta alimentando con impegno e passione.

Sul piano sportivo, il Direttore Sportivo Davide Mandorlini ha voluto rimarcare che, al di là dei risultati straordinari ottenuti sul campo, la vera vittoria è rappresentata dal ritorno dei bambini allo stadio, dall’orgoglio di chi indossa i colori giallorossi e dalla forte identità cittadina che questa nuova gestione sta consolidando.

A seguire, il Responsabile della Comunicazione Luca Zignani ha presentato le metriche di crescita dei canali social, delle presenze allo stadio e della copertura mediatica del club. Dati che certificano un trend positivo e lasciano intravedere ulteriori margini di miglioramento, soprattutto grazie alla capacità di coinvolgere le nuove generazioni attraverso i canali digitali.

L’intervento di Stefania Miscioscia, Responsabile delle sponsorizzazioni, ha posto l’accento sul valore delle relazioni umane all’interno del network del Ravenna FC. La collaborazione tra club e aziende non si limita a un accordo commerciale, ma si trasforma in un percorso di crescita condiviso, in cui la fiducia reciproca è la chiave per ottenere risultati concreti.

La chiusura della giornata è stata affidata al Presidente Ignazio Cipriani, che ha ribadito il suo profondo legame con Ravenna nonostante gli anni trascorsi all’estero. Il suo intervento ha rappresentato un invito a guardare al futuro con ambizione: il percorso intrapreso è solo l’inizio di un progetto destinato a crescere, alimentando sempre più entusiasmo in città.

Dopo un gustoso pranzo a buffet, la giornata si è conclusa con incontri B2B tra gli sponsor, un’opportunità preziosa per creare sinergie e sviluppare nuove collaborazioni. Ancora una volta, il gioco di squadra si è dimostrato vincente, dentro e fuori dal campo.