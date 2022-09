Straordinario il bilancio di Argillà, lavorare su ricettività alberghiera e ristorazione

Argillà tornerà nel 2024, mentre nel 2023 vi sarà la seconda edizione di “Made in Italy” dedicata ai ceramisti italiani. Faenza è sempre più capitale mondiale della ceramica ed Argillà Italia ha dimostrato come la manifestazione sia apprezzata. Tanto pubblico presente che ha messo in crisi il servizio di ristorazione cittadino, oltre che la cronica mancanza di ricettività alberghiera.