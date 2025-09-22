Riprendono martedì 23 settembre i lavori sulla via Faentina per il ripristino della ciclopedonale dal tratto adiacente al civico 166 (Cisalfa) fino a Fornace Zarattini.

Saranno sempre garantiti gli accessi alle aree private e anche gli spostamenti ciclo pedonali che verranno deviati in corridoi provvisori.

A seguire riprenderanno i lavori di ripristino (fresatura e asfaltatura) delle corsie per autoveicoli di vari tratti di via Faentina che saranno eseguiti durante la notte per limitare i disagi alla circolazione.

Gli interventi, che si concluderanno entro inizio novembre, comporteranno modifiche alla viabilità che saranno di volta in volta comunicate.

Si tratta dell’ultima tranche di lavori su alcune strade danneggiate dall’alluvione.

Allo stato attuale si sono conclusi gli interventi in via Sirotti, in via Curbastro, in via Lumiere, in via Barsanti e in via Braille.