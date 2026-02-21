Strade, marciapiedi, parcheggi, zone pedonali: migliorare l’accoglienza nei lidi in vista dell’estate

Migliorare l’intera accoglienza per i turisti, dai parcheggi ai marciapiedi, dalle aree per i pedoni a tutta la fruizione dei lidi. Dopo l’incontro con l’amministrazione comunale dedicato unicamente a Marina di Ravenna, la due giorni della Fiera dei Balneari al Pala de André ha rappresentato anche un’occasione per un raffronto sugli altri lidi ravennati, in vista di un’estate caratterizzata ancora una volta dall’incertezza, a causa delle gare pubbliche per l’assegnazione delle future concessioni.