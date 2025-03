Strade e ferrovie: la Provincia ha consegnato un documento alla Regione evidenziando le priorità

La Provincia di Ravenna ha consegnato alla Regione Emilia-Romagna un documento con i principali interventi necessari per migliorare i collegamenti e di conseguenza aiutare l’economia a crescere. Si tratta di un documento che vuole restituire una visione coordinata del territorio, non inutili campanilismi locali. Tre i temi principali: il porto di Ravenna, le arterie stradali più importanti, i collegamenti ferroviari. Fra i progetti pronti a partire da subito, per i quali manca il via libera ministeriale, ci sono la quarta corsia dell’A14 e il nuovo casello autostradale di Bagnacavallo. Il progetto per il bypass sul lato destro del Candiano a Ravenna è pronto, l’analogo progetto sul lato sinistro invece è senza finanziamenti. Molto in ritardo è invece la progettualità legata al treno.