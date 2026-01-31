Strade dissestate nelle zone di Ca’ Bosco, San Romualdo e Sant’Antonio

Le strade del forese spesso non possono contare su una puntuale riqualificazione, in particolare le strade secondarie, fuori dai flussi principali del traffico. Ne sanno qualcosa i residenti delle zone di Ca’ Boasco, San Romualdo, Sant’Antonio, Borgo Masotti, Torri, che da tempo segnalano lo stato di degrado di diverse vie di collegamento. Per lo più si tratta di strade periferiche, percorse quotidianamente da pochi veicoli. Tuttavia, a volte si tratta di rapide vie di comunicazione, alternative alle principali direttrici, che permettono spostamenti veloci, evitando il traffico più congestionato della viabilità principale.