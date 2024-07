Andrea Liverani, Consigliere Regionale e Comunale per il Gruppo Lega Salvini Premier, ha recentemente presentato un’interpellanza in Comune per sollecitare interventi urgenti sulle strade comunali del territorio faentino, mettendo in luce le criticità legate al degrado delle strade.

“Numerose strade comunali necessitano interventi urgenti, ma finora l’Amministrazione ha fatto solo promesse”, ha dichiarato Liverani. “La sicurezza stradale è di fondamentale importanza per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Negli ultimi anni sono pervenute diverse segnalazioni riguardanti il grave stato di abbandono di molte strade comunali, in particolare nelle campagne faentine. Un esempio è Via Borghetto Sant’Andrea, che versa in condizioni precarie, con buche e avvallamenti che compromettono il normale utilizzo della strada, rendendo difficile il transito anche per le persone più deboli e vulnerabili, come per esempio durante una passeggiata.”

“Queste strade vengono trattate come di serie B, semplicemente perché non sono percorse dai grandi eventi sportivi come il Giro d’Italia o il Tour de France,” continua Liverani: “Tuttavia, anche le aree periferiche meritano attenzione e interventi straordinari. Le buche presenti non rappresentano solo un rischio per gli automobilisti, ma costituiscono un pericolo concreto anche per ciclisti e pedoni, compromettendo la loro sicurezza.”

Da qui l’atto ispettivo presentato in Comune in cui si chiede quale sia lo stato attuale delle strade nel territorio comunale di Faenza, quali siano gli interventi di manutenzione programmati e se siano previsti interventi straordinari per il ripristino delle strade.

“È fondamentale che l’Amministrazione Comunale fornisca risposte dettagliate e prenda provvedimenti concreti per migliorare le condizioni delle strade,” ha concluso Liverani.