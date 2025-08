Strade dissestate a Roncalceci dopo l’alluvione: nuovo asfalto dopo l’estate

Arrivano buone notizie per la viabilità di Roncalceci e delle frazioni vicine. Dopo l’estate prenderanno il via i lavori per il rifacimento della pavimentazione in tre importanti strade alle porte della frazione ravennate, molto utilizzate per spostarsi da un centro abitato all’altro, in prossimità anche di una serie di realtà imprenditoriali, vie di comunicazione basilari per il traffico diretto a Forlì. Più volte, in questi due anni, il consiglio territoriale di Roncalceci aveva invocato un intervento da parte dell’amministrazione comunale. Le tre strade al centro dei lavori saranno via dell’Orso, via della Produzione e via Minarda.