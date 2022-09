Inizieranno dal prossimo lunedì 3 ottobre, salvo imprevisti legati alle condizioni del tempo, e proseguiranno fino a venerdì 14 ottobre, lavori di manutenzione della pavimentazione stradale delle vie San Vitale, Salara e Pier Traversari.

I lavori, che rientrano tra quelli contenuti nel piano strade annuale, prevedono la rimozione dell’attuale manto stradale, la fresatura e l’asfaltatura con materiale in conglomerato bituminoso.

Per quanto riguarda via San Vitale è prevista l’asfaltatura dell’intera sede stradale mentre per le vie Salara e Traversari saranno interessati alcuni tratti.

I lavori verranno realizzati in fasi successive: la 1 riguarderà via San Vitale, la 2 via Salara e la 3 via Traversari. In tutti i tratti sarà istituito il divieto di transito e sosta permanente su ambo i lati per tutti i veicoli.