È stato approvato dalla Giunta comunale un nuovo intervento di manutenzione straordinaria e bonifica da radici su marciapiedi e strade a Lido Adriano e Lido di Dante. Il progetto prevede la messa in sicurezza dei marciapiedi e della viabilità in viale Marino e viale Giotto a Lido Adriano, e in alcuni tratti di viale Catone e viale Cavalcanti a Lido di Dante.

“Si tratta di ulteriori provvedimenti – sostiene l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani – tesi a risolvere i danni provocati alla viabilità pedonale e stradale dalle radici degli alberi per migliorarne la sicurezza e la fruizione. Il territorio, come si sa, è esteso ma siamo impegnati a intervenire ovunque sia necessario”.

Le opere riguarderanno le aree danneggiate dagli apparati radicali delle alberature e saranno eseguite sotto la supervisione di un agronomo specializzato al fine di preservare gli alberi.

Nei tratti in cui le condizioni lo consentono, verrà ricostruito il marciapiede; dove invece la presenza di radici affioranti risulta particolarmente invasiva, si procederà con la rimozione delle pavimentazioni ammalorate e la riqualificazione delle superfici mediante materiali granulari drenanti, maggiormente compatibili con la presenza delle alberature e con la necessità di non sovraccaricare o costipare gli apparati radicali.

L’intervento, dal valore complessivo di 200 mila euro, è finanziato all’interno del Piano degli Investimenti 2025–2027