Nell’ambito delle azioni volte a rendere sempre migliori le condizioni di sicurezza e percorribilità della rete viaria comunale, sono stati approvati nell’ultima seduta della giunta due progetti esecutivi di manutenzione stradale straordinaria del valore complessivo di circa 423.500 euro.

Il primo riguarda la carraia della Canaletta, via Viazza di Sopra e via Cupa a Villanova ed è uno degli interventi relativi al ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate a causa dell’alluvione – in questo caso in particolare a servizio delle attività agricole – che sarà realizzato con i fondi stanziati a seguito dell’ordinanza numero 13 del 31 ottobre 2023 del commissario alla Ricostruzione post alluvione Francesco Figliuolo, in questo caso per una somma di 316.466,07 euro.

Il secondo riguarda tratti di via Tre Lati, in località Standiana tra Savio e Fosso Ghiaia, e la sua realizzazione prevede un investimento di 107mila euro.

“Sono 19 – dichiara il sindaco Michele de Pascale – gli interventi di ripristino post alluvione dei quali ci stiamo direttamente occupando come Amministrazione comunale, oltre ai due in capo a Sogesid, società di ingegneria e assistenza tecnica specialistica interamente partecipata dallo Stato italiano, relativi ai ponti sullo scolo Lama in corrispondenza di via Stradone e via Romea sud. Otto, sono già stati approvati e si sta lavorando all’affidamento dei lavori; gli altri sono in corso di redazione per poi passare all’approvazione, come già annunciato nei giorni scorsi. Compatibilmente con i tempi tecnici necessari e con tutti gli altri interventi dei quali ci stiamo occupando, molti finanziati dal Pnrr e che quindi richiedono il rispetto di tempistiche stringenti, stiamo lavorando al massimo per realizzarli il più velocemente possibile e a regola d’arte. Lo stesso impegno viene messo anche nella realizzazione di altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni delle strade del territorio comunale, come, in questo caso, quelle di via Tre Lati”.

La carraia della Canaletta, che è una strada a fondo chiuso che parte da via San Giuseppe e si estende per un tratto di circa 390 metri, sarà riasfaltata.

Anche per quanto riguarda via Viazza di Sopra si interverrà per l’intera lunghezza, di 850 metri, a partire dal confine con il Comune di Russi fino all’innesto su via Villanova; la strada, che ora è in parte bianca e in parte asfaltata, sarà completamente asfaltata.

Il ripristino di via Cupa, che è una strada bianca e sarà ripristinata sempre a strada bianca, interesserà il tratto dal ponte sullo scolo Cupa verso la strada provinciale 99 – via Viazza Di Sotto, prossima al canale, per una lunghezza di circa 1100 metri, e il tratto di 680 metri a partire dall’innesto con via Fosso Drittolo fino al termine della strada vicinale con servitù di pubblico transito.

Per quanto riguarda la riasfaltatura di via Tre Lati l’intervento approvato si estende per alcuni tratti, pari a una lunghezza di circa 900 metri. Negli altri tratti è previsto che si intervenga successivamente.