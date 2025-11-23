Al via lunedì 24 novembre interventi di manutenzione straordinaria in via San Rocco a San Pietro in Vincoli dopo la conclusione dei lavori per la posa del metanodotto di Snam. Il valore dei lavori ammonta a circa 550mila euro finanziati nell’ambito del PNRR.

L’intervento si è reso necessario a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 che hanno interessato l’abitato e i dintorni di San Pietro in Vincoli.

La via San Rocco è stata infatti soggetta ad allagamento a seguito di esondazione delle acque trasportate dal fiume Ronco, dallo scolo Fosso Ghiaia e dai canali di irrigazione che ne hanno provocato una condizione di degrado.

Il tratto interessato dall’intervento copre una lunghezza di circa 2.550 metri a partire dall’incrocio con via Argine Destro Ronco in direzione est fino all’incrocio con via Epaminonda Farini, strada principale di attraversamento del paese di San Pietro in Vincoli.

L’intervento prevede il rifacimento degli strati in conglomerato bituminoso e, ove necessario, la realizzazione di alcune bonifiche localizzate per il risanamento degli strati di pavimentazione più profondi il tutto finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla riduzione della incidentalità.

I lavori comportano modifiche alla viabilità con la chiusura del tratto di strada compreso fra l’intersezione con via degli Ungari e l’intersezione con via Argine Destro Ronco; i veicoli potranno utilizzare il percorso alternativo costituito da via Angaia in entrambe le direzioni di marcia.

La fine dei lavori è prevista entro la prossima metà di dicembre.