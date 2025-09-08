Al via lavori di ripristino della pavimentazione stradale sulle vie Campagnoni e Due Giugno a San Pietro in Campiano.

Gli interventi prevedono l’asfalto delle due strade che hanno subito allagamenti a causa dell’esondazione dei vicini scoli consorziali e si svilupperanno per l’intera lunghezza rispettivamente di 390 e 180 metri.

Si tratta di un progetto rientrante nell’ambito di quelli finanziati con contributo statale all’interno del PNRR, inseriti nell’ordinanza 35/2024 e già previsti nell’ordinanza 13/2023 del commissario straordinario alla ricostruzione per il piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Il costo dei lavori ammonta a 186.912 euro. La conclusione è prevista entro la fine del mese.