Strada scolastica all’istituto San Rocco: famiglie contente, ma necessari correttivi

Iniziata la sperimentazione della strada scolastica all’istituto comprensivo San Rocco, la chiusura in sostanza della strada di fronte all’ingresso delle scuole negli orari di entrata e uscita dei bambini. La sperimentazione è partita il 14 aprile e riguarda unicamente le giornate di lunedì, martedì e mercoledì. Contente le famiglie che avevano sottoscritto un appello all’amministrazione comunale chiedendo un intervento per la sicurezza dei bambini: l’intervento è solo parziale, ma dopo anni di richieste qualcosa inizia a cambiare. Contenti anche molti altri genitori che non avevano aderito all’appello ma che in questi giorni vedono migliorare la situazione caotica fuori da scuola. Non mancano però le problematiche dalle quali si dovrà partire per trarre un bilancio al termine della sperimentazione, programmata per il 31 maggio, nella speranza di riuscire a trovare una soluzione definitiva in vista del prossimo anno scolastico.