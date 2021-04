Strada scolastica all’istituto San Rocco, assessore Bosi: “A settembre avvio definitivo del progetto”

La sperimentazione della strada scolastica all’istituto comprensivo San Rocco terminerà a fine maggio quando avverrà il momento del bilancio per la sicurezza dei bambini e delle famiglie negli orari di entrata e di uscita da scuola. Dopo i primi giorni di sperimentazione, sono già state raccolte le prime osservazioni. L’obiettivo, assicura l’assessore Massimo Bosi, è quello di trovare una soluzione per l’inizio del prossimo anno scolastico. Non sarà semplice vista la conformazione della controstrada a lato di via Ravegnana e per la presenza di attività economiche e ambulatori medici. Per questo motivo le prossime settimane saranno importanti per studiare tutti i miglioramenti realmente fattibili.