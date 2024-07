Disavventura questa mattina per un autotrasportatore in via Darsena presso la rotonda della Sapir, mentre passava sulla strada allagata per la rottura di un tubo l’asfalto ha ceduto bloccando il camion.

Sul posto la Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco che con l’utilizzo di una gru hanno sollevato il camion incastrato. Sul posto anche i tecnici di Hera per verificare le cause della rottura ed valutare il ripristino.