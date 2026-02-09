La Compagnia di giovani faentini A.d.E. (Amici dell’Europa) presenta il suo nuovo spettacolo “Risorse disUmane”: una commedia irriverente, dal testo interamente originale.

Negli uffici di un’azienda che sta per affrontare alcuni cambiamenti importanti, l’arrivo di un nuovo Amministratore Delegato innesca nuove dinamiche: l’assegnazione di incarichi, promozioni, poi cotte, equivoci, ripicche…un genere classico, ma con un’ironia moderna.

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro dei Filodrammatici L.A.Mazzoni, viale Stradone 7 Faenza :

sabato 14 febbraio ore 21.00

domenica 15 febbraio ore 16.30

Per prenotazioni telefoniche e informazioni, è possibile chiamare il lunedì e mercoledì dalle 20 alle 21 il n. 377 3626110, oppure scrivere allo stesso numero via WhatsApp tutti i giorni indicando data, numero di biglietti richiesti e un nominativo di riferimento. Attendere messaggio di conferma. È sempre possibile presentarsi nelle sere di spettacolo, anche senza prenotazione.

Biglietto Unico 8,00 €