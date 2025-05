La rassegna Storie di Ravenna si conclude martedì 13 maggio , alle 18:00 , al Teatro Rasi , quando andrà in scena lo spettacolo L’Europa non cade dal cielo , ideato e diretto da Alessandro Argnani, produzione Albe/Ravenna Teatro e qui proposto nell’ambito del Festival delle Culture 2025, promosso dall’amministrazione comunale e inserito nella programmazione del Maggio europeo 2025.

Lo spettacolo è un racconto a due voci che ha come nucleo centrale l’Unione Europea, a partire dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Due giovani attori ravennati, Camilla Berardi e Massimo Giordani, ripercorrono la storia dell’Europa. Una narrazione corredata da immagini e costellata da una playlist musicale legata ai diversi periodi storici raccontati, in un intreccio che mette in luce l’immaginario e gli ascolti delle giovani generazioni nei diversi momenti della vita dell’Unione Europea. Un affondo non solo nella storia, ma anche una riflessione sui miti, sulla musica e sugli artisti che gli adolescenti di allora, oggi adulti, vivevano e amavano.

Uno spettacolo che nasce per dare ai giovani – ma non solo – la possibilità di ripercorrere le tappe che hanno caratterizzato il percorso di integrazione Europea, attraverso una narrazione che lega eventi, immagini e brani musicali.

Una proposta di educazione all’Europa che intende affiancare il lavoro degli istituti scolastici nell’educazione civica, nella storia e nella geografia.