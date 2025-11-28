Ideata e curata da Alessandro Argnani, Giovanni Gardini, Alessandro Luparini, Roberto Magnani, Laura Orlandini, Alessandro Renda, la rassegna, che racconta la nostra città attraverso la lente del teatro, apre con un appuntamento dedicato a Guidarello Guidarelli, la figura del condottiero ravennate vissuto nella metà del XV secolo. Oggi custodita nelle sale del Mar, la sua lastra tombale è, come la vicenda personale, ammantata di mistero sull’autore, sulla originalità e sulla leggenda che la lega alle promesse d’amore.

Guidarello Guidarelli sarà protagonista anche del nuovo testo firmato da Nevio Spadoni, Guidarello, che verrà rappresentato al MAR nei fine settimana di dicembre e gennaio.

In questa prima data sono in scena Daniele Carnoli, storico dell’arte e ufficio relazioni esterne MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, Giovanni Gardini, iconografo, direttore Museo Diocesano Faenza-Modigliana e Museo Lercaro Bologna, Giorgia Salerno, storica dell’arte e conservatrice e curatrice al MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, Mauro e Andrea Monticelli, Famiglia d’Arte Monticelli e fondatori del Teatro del Drago, Giuseppe Rossi, componente comitato garanti del Premio “Guidarello”, Coro voci bianche Libere Note della scuola “F. Mordani” diretto da Catia Gori. Le letture sono a cura di Laura Redaelli, la regia è di Alessandro Argnani.

Si ringrazia Confindustria Ravenna per la collaborazione.



Storie di Ravenna tornerà al Rasi lunedì 12 gennaio con Ravenna e il suo re, tra Roma e i Goti. L’eredità di Teodorico a 1500 anni dalla morte, che celebra l’anniversario della morte di un’imprescindibile figura storica, riportando la città al tempo in cui era capitale del regno ostrogoto e interrogando ciò che resta oggi di quella stagione tra impero e regno.

