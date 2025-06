Un partecipato incontro al Giardino della Legalità con Marisa Fiorani, madre di Marcella

Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 26 giugno, presso il Giardino della Legalità di piazza Dante a Faenza, l’incontro pubblico “Storie di legalità: voci, volti, esperienze – Memoria e impegno per Marcella Di Levrano”, promosso dall’Unione della Romagna Faentina e dalla sezione ravennate dell’associazione Libera, con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Un evento intenso e partecipato, che ha visto la presenza di numerosi cittadini, soprattutto residenti della zona, rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo, riuniti per rendere omaggio alla memoria di Marcella Di Levrano, giovane vittima di mafia, e al coraggio di sua madre, Marisa Fiorani, che da anni porta in tutta Italia la propria testimonianza per promuovere una cultura della legalità fondata sulla memoria e sull’impegno civile.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Unione della Romagna Faentina e Sindaco di Faenza Massimo Isola, e dell’Assessore alla Legalità Massimo Bosi, sono intervenuti, Carlo Giannelli Garavini, coordinatore di Libera contro le mafie – Ravenna, un rappresentante di Terre Audaci.

La scelta del Giardino della Legalità – recentemente inaugurato nel cuore del Parco Falcone e Borsellino – come luogo dell’iniziativa ha voluto ribadire l’importanza di costruire spazi pubblici di memoria viva, capaci di ospitare momenti di confronto, approfondimento e partecipazione collettiva.

Al termine dell’incontro si è tenuto un momento conviviale, che ha permesso di proseguire il dialogo in un clima informale e accogliente