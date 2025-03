Sabato 22 marzo, alle ore 18.00, Francesca Masi e Barbara Piani saranno alla libreria Libridine di Ravenna per una conversazione dal titolo “Né domata, né persuasa. Storie di donne tra grazia, audacia e libertà”. La conversazione si soffermerà sulle diverse forme di disobbedienza accostando storie reali e ideali di donne di tempi antichi o a noi vicini, alla ricerca di un comune e possibile tratto di umanità.

Da Antigone a Teresa d’Avila, da Ipazia a Edith Stein, scopriremo le storie di protagoniste del teatro, delle sacre scritture, della letteratura, della spiritualità e della filosofia, che non hanno avuto paura di andare oltre le regole, e hanno saputo disobbedire di fronte alle imposizioni e ai divieti. Donne che hanno scelto la libertà, dunque l’umanità, in contesti di controllo, sottomissione, prevaricazione, consumo e violenza.

Questa iniziativa è parte delle Giornate da Libridine, la rassegna culturale ideata da Cooperativa San Vitale per dare visibilità ai tanti talenti che il nostro territorio sa esprimere.

L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà negli spazi della libreria “Libridine” in viale Baracca 91, un centro socio-occupazionale gestito dalla stessa San Vitale che impegna in tutte le sue attività un gruppo di ragazze e ragazzi con autismo e disabilità intellettiva.

Le protagoniste

La dott.ssa Francesca Masi, in precedenza Responsabile dell’Unità Organizzativa Promozione culturale e scientifica del Comune di Ravenna, è Direttrice della Fondazione RavennAntica. Barbara Piani, laureata in Filosofia e Scienze Religiose, si occupa di laboratori e consulenze filosofiche e lavora come insegnante di religione cattolica nelle scuole.

Per informazioni:

Libreria “Libridine” 0544 451016

libridineshop@sanvitale.ra.it