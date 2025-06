Faenza e Brisighella celebrano un importante risultato senza precedenti nel mondo del Judo Kata Adapted, la disciplina che porta sul tatami anche atleti con disabilità, i quali ripropongono sequenze di movimenti codificati di combattimento che dimostrano la conoscenza dei principi fondamentali dell’arte marziale.

Erik Cheli, atleta faentino con sindrome di Down, in coppia con il maestro Mauro Collini, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Judo Kata 2025, che si sono svolti a Riga, in Lettonia. Un piazzamento che va ben oltre il semplice risultato sportivo, segnando un momento storico per l’Italia. È infatti la prima volta in assoluto che il nostro Paese partecipa in questa categoria con un atleta con disabilità.

“Non pensavamo minimamente di salire sul podio -hanno spigato i tecnici– peraltro essendo la nostra prima esperienza internazionale, in un contesto dove l’Italia non era mai stata rappresentata in questa modalità. E invece siamo tornati con una medaglia al collo, ma soprattutto con il cuore colmo di gioia”.

Questo successo evidenzia l’impegno e la dedizione di Erik e Mauro, che in soli tre anni di judo hanno raggiunto un traguardo di portata europea. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di quasi 400 judoka provenienti da 23 nazioni, ha rappresentato un ottimo connubio tra sport e, soprattutto, inclusione, dimostrando quanto il ‘Kata Adapted’ stia crescendo in Europa non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano, promuovendo valori di apertura e partecipazione.

Guardando allo stretto bilancio sportivo, per la delegazione italiana è stato un momento straordinario: il nostro Paese si è classificato primo nel medagliere generale con un impressionante bottino di 5 ori, 5 argenti e 4 bronzi. A seguire l’Olanda (5-5-1), e terza la Germania (3-3-1). Un risultato eccezionale completato da un altro grande ritorno: la coppia Mauro Collini – Tommaso Rondinini, dopo il grave infortunio di quattro anni fa, ha riconquistato l’oro europeo. Erik Cheli non ha lasciato il segno solo in gara. I suoi due Kata dimostrativi, il ‘Koshiki No Kata’ eseguito con Mauro Collini e il ‘Kodokan Goshin Jutsu’ con Tommaso Rondinini, hanno emozionato il pubblico, tanto da regalare agli atleti lunghi applausi e una standing ovation. Ma le soddisfazioni non finiscono qui: Erik è stato invitato a partecipare in un momento dimostrativo ai Campionati Italiani che si terranno a Ostia il 22 giugno; un riconoscimento significativo per il valore tecnico e umano dimostrato sul tatami europeo.

La famiglia di Erik, che si allena nella palestra di Brisighella, rivolge un grande grazie al Maestro Mauro Collini, all’allenatore e uke Tommaso Rondinini, ai compagni e atleti Alex Cavina, Luca Cavina, Filippo Marzaloni, Nicola Bellosi, alla vicepresidente dell’ASD Judo Faenza Erika Bovarini per il loro supporto fondamentale che ha reso la trasferta indimenticabile, alle amministrazioni dei due comuni dell’Unione della Romagna Faentina per il costante sostegno allo sport inclusivo, e soprattutto al proprio figlio per aver dimostrato che lo sport è una preziosa scuola di vita e fonte di gioia condivisa.