Il Milan Club Faenza nasce nel 1984 grazie all’iniziativa di Carlo Sangiorgi, che riunisce per la prima volta i sostenitori rossoneri della città con l’obiettivo di creare un punto di riferimento stabile e organizzato. La fondazione avviene in un periodo in cui le realtà locali dedicate al tifo strutturato iniziano a diffondersi con maggiore piglio, e il club assume subito un ruolo centrale nel territorio. La figura di Carlo Sangiorgi orienta la crescita del gruppo per molti anni e guida l’associazione in numerose attività pubbliche e interne, consolidando un’identità che diventa riconoscibile anche oltre i confini cittadini. La sua scomparsa segna una fase di naturale rallentamento, ma non interrompe il legame affettivo e organizzativo costruito nel tempo.

La rifondazione del Milan Club Faenza

La ricostituzione ufficiale del Milan Club Faenza avviene 15 mesi dopo la morte del fondatore, precisamente nell’estate del 2022. I promotori hanno scelto di ripartire tutelando la memoria storica del club, riprendendo gli elementi che hanno caratterizzato l’impostazione originaria. La presentazione del nuovo corso si è svolta durante un evento presso il Rione Rosso, uno dei luoghi simbolo della socialità cittadina. La presenza di quasi 100 partecipanti ha confermato, sin da subito, quanto segue: l’interesse che avvolge la realtà rossonera locale non ha smesso mai di farsi sentire. La scelta di intitolare il club proprio a Carlo Sangiorgi fa parte, a sua volta, di questa passione e di questo affetto senza tempo.

Il club è ripartito con una struttura organizzativa definita, e con un progetto chiaro di valorizzazione della storia e di rilancio delle attività. E con la voglia di sostenere in trasferta a San Siro i propri idoli rossoneri. Il Milan quest’anno non viene dato come favorito per lo scudetto dalle quote dei siti di scommesse sportive, ma l’inizio di stagione è stato comunque ricco di sorprese, come la vittoria contro il Napoli. In sintesi, il Milan c’è e c’è anche il Milan Club Faenza, con l’obiettivo di crescere insieme, fianco a fianco.

Alla presidenza è stato nominato Giuseppe Sangiorgi, figlio del fondatore, che ha assunto l’incarico per dare continuità all’impegno familiare. La vicepresidenza è stata affidata a Fedele Pezzuto, collaboratore storico del gruppo, coinvolto fin dagli anni della prima costituzione. Accanto a queste figure si affiancano 11 consiglieri che coprono ruoli operativi essenziali, come il segretario, il tesoriere e i responsabili delle attività logistiche. L’assemblea ha inoltre approvato la composizione dei Revisori e del Collegio dei Probiviri: elementi indispensabili per una gestione trasparente e conforme alle linee guida dell’associazionismo sportivo.

Milan Club Faenza: un nuovo inizio

Il nuovo inizio del Milan Club Faenza si basa su una partecipazione in rapida crescita. Il numero dei soci ha superato velocemente quota 210 iscritti: un dato che testimonia la solidità del progetto e l’interesse tra gli appassionati di diverse fasce d’età. La presenza di un gruppo numeroso permette di programmare delle iniziative coinvolgenti, e di rafforzare il ruolo del club all’interno della rete nazionale dei tifosi. L’affiliazione ufficiale all’Associazione Italiana Milan Club (Aimc) garantisce inoltre la riconoscibilità formale, e non solo: integra infatti il sodalizio faentino in un sistema di relazioni utile per l’organizzazione di trasferte, incontri e attività culturali legate alla storia sportiva rossonera.