Adiconsum Romagna ha lanciato la campagna “Stop alle Truffe”, un percorso di incontri pubblici e gratuiti – in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri – per sensibilizzare i cittadini, in particolare le persone anziane e più fragili, contro raggiri online e telefonici. L’obiettivo è trasformare gli utenti in consumatori consapevoli, fornendo strumenti pratici per riconoscere e prevenire le frodi.

Il primo appuntamento si è svolto questa mattina a Faenza, nella sala Cisl di via della Costituzione 82, alla presenza del presidente di Adiconsum Romagna Fulvio Biondi, della responsabile Stefania Battistini e del comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Faenza, capitano Stefano Garbuglia.

Tra i temi trattati, il raggiro del “finto carabiniere”: i truffatori, grazie a tecniche di spoofing (manipolazione dell’identità del chiamante o dei messaggi), si presentano come operatori di note società di credito e, in un secondo momento, come militari dell’Arma. Così convincono le vittime – spesso in stato di agitazione – a seguire istruzioni ricevute per telefono o via sms, fino a disporre bonifici verso conti intestati ai truffatori.

Il prossimo incontro è in programma a Ravenna il 25 settembre, dalle 9 alle 12, nella sala Cisl di via Vulcano 78/80.

I Carabinieri ricordano alcune regole d’oro:

non forniscono mai per telefono o a domicilio denaro, coordinate bancarie o codici;

non ritirano contanti, gioielli o carte;

in caso di dubbi non consegnare nulla e non comunicare dati sensibili ;

chiamare subito il 112.

La campagna proseguirà con ulteriori momenti informativi per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle truffe sul territorio.