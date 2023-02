Il Comune di Lugo ha aderito alla richiesta promossa da Anci, l’Associazione dei Comuni Italiani, e dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, ANVCG, per celebrare la Giornata Nazionale delle Vittime di Guerra e dei conflitti del mondo, istituita dal Parlamento nel 2017 con l’obiettivo di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti, nonché di promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra.

Quest’anno la Giornata si svolge mentre nel mondo sono attualmente in corso 34 conflitti, tra cui uno nel continente europeo: la guerra tra Russia e Ucraina che coinvolge drammaticamente la popolazione civile.

Il Comune ha realizzato nell’occasione dei manifesti, affissi alla Rocca Estense con la grafica della campagna.

Il sindaco Davide Ranalli e il vice sindaco Pasquale Montalti si sono recati sull’argine del Senio, dove hanno deposto un mazzo di fiori sul monumento allo sminatore che celebra la fine dello sminamento del Senio avvenuta nel 1949 grazie a ”…uomini silenziosi che ogni giorno conducevano una guerra privata contro un nemico assurdo e nascosto, per cui ogni sera qualcuno all’appello non rispondeva…” come si legge sulla lapide.