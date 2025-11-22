Mercoledì 26 novembre, alle ore 9:30, presso il Ridotto del Teatro Masini di Faenza, il CAR Emilia-Romagna (Coordinamento Attività regionale e Province autonome) della Struttura Tecnica Nazionale organizza il seminario dal titolo “STN – Struttura Tecnica Nazionale – I professionisti tecnici nelle attività di prevenzione e gestione dell’emergenza”, con il patrocinio degli Ordini di Architetti, Ingegneri, Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Ravenna, dell’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna, dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ravenna, dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Romagna.

Il convegno vuole informare i tecnici e la cittadinanza sul recente accordo di collaborazione tra i rappresentanti dalle professioni tecniche e il Dipartimento di Protezione Civile. L’8 ottobre scorso, infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e la Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile (STN, https://www.stnitalia.it/), hanno stabilito la reciproca collaborazione nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali per la gestione delle emergenze nazionali, mediante la firma di un Protocollo d’intesa.

Dopo i saluti istituzionali di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna e l’introduzione da parte di CAR Emilia-Romagna di STN, gli interventi illustreranno le specifiche competenze della Struttura Tecnica Nazionale, che prevede la formazione e l’aggiornamento professionale dei tecnici iscritti, favorendone così anche la crescita della consapevolezza verso gli aspetti che riguardano la tutela della sicurezza e la riduzione del rischio. L’accesso alla formazione su tutti i territori italiani è lo strumento con cui la Struttura Tecnica Nazionale sensibilizza sempre più professionisti a aderire con spirito solidaristico alle proprie Sezioni Operative Territoriali (SOT), i nuclei che si attivano sul campo a livello provinciale in caso di calamità.

Programma

Mercoledì 26 novembre 2025, ore 9:30-13:30, Ridotto del Teatro Masini, Faenza

9:00 Saluti istituzionali

9:30 Introduzione al convegno, a cura dell’Arch. Luca Frontali (Presidente Ordine Architetti Ravenna e coordinatore attività regionali ER di STN)

Interventi

STN. Dall’atto costitutivo alla firma del protocollo con il DPC del 08 ottobre 2025. Le attività degli Ordini e Collegi Professionali a supporto delle attività di Protezione Civile, a cura dell’Ing. Felice Monaco (Consigliere del Consiglio Nazionale Ingegneri e Presidente-Coordinatore della Struttura Tecnica Nazionale)

La struttura dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, a cura dell’Ing. Massimo Camprini (Direttore Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile)

Etica e deontologia negli scenari di rischio ed emergenza, a cura dell’Arch. Walter Baricchi (ex-consigliere nazionale CNAPPC Dipartimento Protezione Civile e Coordinatore SOT Reggio Emilia)

Le Sezioni Operative Territoriali (SOT) di STN, a cura dell’Arch. Walter Baricchi (ex-consigliere nazionale CNAPPC Dipartimento Protezione Civile e Coordinatore SOT Reggio Emilia)

13:00 Dibattito

13:30 Conclusione

La Struttura Tecnica Nazionale (STN) è l’Associazione costituita da Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, Consiglio Nazionale dei Geologi nel 2020. Dal 2023 fanno parte della STN anche il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati e il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.