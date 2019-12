Stipendi non pagati: dopo la protesta al centro commerciale, continua la lotta degli ex dipendenti di un noto ristorante

Dopo la manifestazione di domenica scorsa al centro commerciale Esp, per alcuni dipendenti ed ex dipendenti di una nota catena di ristorazione sono arrivati i primi pagamenti degli stipendi arretrati e mai retribuiti. In alcuni casi si parla di diverse migliaia di euro ancora da versare. I lavoratori erano stati assunti dalla catena, che ha aperto appunto un’attività all’interno dell’ipermercato, con contratti definiti “pirata”. Contratti part-time per un lavoro che di fatto si trasformava in un full-time. La differenza, quando veniva pagata, era pagata attraverso rimborsi spese. Ad una dipendente non è stata riconosciuta la maternità Quello di Ravenna non è il primo caso che riguarda il marchio del settore alimentare. Un’analoga situazione si è verificata lo scorso anno in un punto vendita a Roma. Così, lavoratori ed ex lavoratori ravennati hanno deciso di manifestare. Ma i primi pagamenti ottenuti, sono solo un primo risultato. Il cammino per vedere riconosciuti i completi diritti è ancora lungo.